Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü koronavirüs tespit edildi

İran
Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında koronavirüse yakalandığını açıkladı.
İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cevad Amuli'nin damadı olan Kadir, birlik ve beraberlikle koronavirüsün üstünden geleceklerini söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.