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Tıp Fakülteli Ceren ile BESYO'lu Rumeysa Kros Ligi'nde boy gösterecek

Ispartalı Milli Koşucular Ceren Yılmaz ve Rumeysa Coşkun, 11 Ocak Cumartesi günü Adana'da yapılacak Kulüpler Arası Kros Ligi 1. Kademe Yarışmalarında boy gösterecek.

02.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:00 Tıp Fakülteli Ceren ile BESYO'lu Rumeysa Kros Ligi'nde boy gösterecek
Ispartalı Milli Koşucular Ceren Yılmaz ve Rumeysa Coşkun, 11 Ocak Cumartesi günü 'da yapılacak Kulüpler Arası Kros Ligi 1. Kademe Yarışmalarında boy gösterecek.

Büyük Bayanlar 6 kilometrede Ceren Yılmaz, Genç Bayanlarda Rumeysa Coşkun, 4 kilometre de Beşiktaş adına kros takımlarında yarışacak.

Kros Ligi'nin 2.kademesi Balikesir'de Final ise Kuşadası'nda noktalanacak.

Diğer yandan, Ceren Yılmaz SDÜ Tıp Fakültesi'nde, Rumeysa Coşkun ise Akdeniz Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu'nda (BESYO) eğitimlerini sürdürüyor.

Ceren, sporun yanında doktorluk mesleğinde, Rumeysa ise öğretmen olarak krosta da önemli başarılara imza atmak istiyor.

Spor ile dersi bir arada yürüten Yılmaz ile Coşkun, "Toplumumuzda sporla ders aynı anda yürümez diye bir düşünce var. Ancak, biz bu düşünceye katılmıyoruz. Sporla ders bal gibi yürüyor. Birimiz tıp, diğerimiz öğretmenlik okuyor. Yeterki programlı ve sistemli bir şekilde çalışalım. Çalışmanın karşılığını hep aldık. Bugünlere gelmemize vesile olan başta ailemize ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz" dediler. - ISPARTA

Adana, Spor

Kaynak: İHA

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