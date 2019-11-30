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Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı.

30.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:54Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attılar.

Törene, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyfullah Kara ve Prof. Dr. Haktan Özaçmak, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Can, akademik-idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan grup tarafından mini bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Dinleti sonrasında konuşan Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Can, büyük çabalarla hekimliğe adım atan öğrencileri tebrik ederek, "Zor bir maratonu bitirip başka zor bir maratona başlıyorsunuz. Dünyanın en zor mesleklerinden birini öğreneceksiniz. Hekimlik bilgi ve sanatın beraber uygulandığı bir meslektir. Akıl ve bilimin size yol göstermesini diliyorum" dedi.

Törende konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 150'den fazla öğrencinin bu yıl beyaz önlük giyerek mesleğe ilk adımlarını attıklarını belirterek, "Beyaz güzeldir, beyaz özeldir. Beyaz her zaman beyaz kalmalı" dedi ve öğrencilerin hem eğitim hayatlarında hem meslek hayatlarında madden, manen ve ahlaken hep beyaz kalmaları temennisinde bulundu.

Beyaz önlük giyme töreni, konuşmaların ardından fakülteye yeni başlayan Dönem-I öğrencilerine akademik personel tarafından beyaz önlüklerinin giydirilmesi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Murat Can, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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