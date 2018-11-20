Tıp Fakültesi Hastanesinde Nöbet Değişimi

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimi Doç. Dr. Yakup Canıtez, görevini Prof. Dr. Levent Özdemir'e devretti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, başhekimlik binasında yapılan devir teslim törenine Uludağ Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya
, öğretim üyeleri ve personel katıldı.
Rektör Ulcay, burada yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı Başhekim Yakup Canıtez'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Ulcay, Canıtez'in hastanede son dönemde yapılan yenileme ve iyileştirme çalışmalarında büyük bir özveri ile çalıştığını ve bu nedenle hep iyi anılacağını ifade etti.
Hastanede yöneticilik yapmanın diğer görevlerden daha fazla özveri ve sabır gerektirdiğini hatırlatan Ulcay, görevi devralan Prof. Dr. Levent Özdemir'e de başarı diledi.
Görevi meslektaşına devreden Canıtez ise, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz ve araştırma görevlisi olarak çalıştığımız yıllardan itibaren ikinci evimiz olarak gördüğümüz kurumumuz için kurumsal aidiyet ve sorumluluk hissiyle, kurum ve hastalar ve çalışanlar için yüksek tempoda imkanlar ölçüsünde birçok şeyi yapmaya çalıştık. Önemli olan görevini iyi yapmak için azim,kararlılık ve iyi niyet olması. Çok yoğun bir tempoda çalışarak her zaman gurur duyacağımız çok önemli işler başardık."
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da, Canıtez ile asistanlıktan bugüne kadar beraber çalıştıklarını anımsatarak, "Başhekimlik görevine gelmeden önce de kurum için iyi niyetle çalışmaları olmuştu. Çok başarılı bir başhekimlik dönemi geçirdi. Bu kadar yoğun çalışma temposu içinde kendi işlerini ihmal etmişti, şimdi onları tamamlama fırsatı doğdu. Yeni atandığı rektör danışmanlığı görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Başhekim olarak atanan Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Özdemir ise, ekip bilinciyle çalışarak hastaneye hizmet vereceklerini kaydetti.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,Bursa,Uludağ Üniversitesi