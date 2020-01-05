Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti

Bolu'da yaşayan ailesinin yanına gelen, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nazlıcan G. (19), göğsüne dayadığı, babasına ait tabancayı ateşleyip, yaşamına son verdi.

ANKARA'DAN BOLU'YA AİLESİNİN EVİNE GELDİ

Olay, saat 15.30 sıralarında, İzzet Baysal Mahallesi Eser Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi olan Nazlıcan G., Bolu'da ailesinin yaşadığı eve geldi.

BABASININ SİLAHINI GÖĞSÜNE DAYADI, TETİĞE BASTI

Bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kız, evde annesi ve kız kardeşinin olduğu sırada odasına geçerek, göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan annesi, odaya girdiğinde Nazlıcan G.'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Nazlıcan G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri incelemesinde genç kızın intihar ettiğini tespit etti. Tabancanın, Nazlıcan G.'nin müteahhit iş insanı babasına ait olduğu öğrenildi.

GENÇ KIZIN CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.