Haberler » 3. Sayfa » Tıp fakültesinde rüşvet operasyonu - Haberler

Tıp fakültesinde rüşvet operasyonu

Çapa Tıp Fakültesi'nde hastaların ameliyatlarını öne almak için rüşvet aldıkları iddia edilen aralarında Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbora ve eşinin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

10.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:01Tıp fakültesinde rüşvet operasyonu
Çapa Tıp Fakültesi'nde hastaların ameliyatlarını öne almak için rüşvet aldıkları iddia edilen aralarında Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbora ve eşinin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çapa Tıp Fakültesi'nde bazı doktorların rüşvet talep ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede Doktor Metin K. isimli şahsın adını kullanmak suretiyle 9 hastadan ameliyat gününü öne çekmek vaadiyle toplam 40 bin 200 TL para alındığı belirlendi. Yapılan çalışmada rüşvete aracılık ettiği belirlenen Yasin Ş. (50) isimli şüpheli Çapa Tıp Fakültesi'nde gözaltına alındı. Operasyonun devamında Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbora ve eşi Didem Bozbora (51) Bakırköy'deki evlerinde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çapa Tıp Fakültesi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 19:02:36