TİP Genel Başkanı Baş: "Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, asgari ücret tespitinde geçim koşulları, enflasyon ve milli gelirdeki artışın dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, "Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden 2020 yılı bütçesinin, patronları korumak ve servetlerini büyütmek için hazırlandığını, bu bütçede, işçi ve emekçilerin görülmediğini öne sürdü.

2020 yılı bütçesinin eşitsizlik, adaletsizlik, sömürü ve zulüm düzeninin devam etmesi için hazırlandığını iddia eden Baş, şöyle konuştu:

"Bu bütçede asgari ücretli yoktur. Her gün bu iktidarın kutsal aile masalları anlattığını, 'aileler parçalanıyor' diye ağladığını hatırlatmak gerekiyor. Bunun için fetvalar yayınlıyorlar. Ama iş asgari ücretin hesaplanmasına geldiğinde aile, hesap dışı bırakılıyor. Her geçen gün asgari ücretin gerilediği bir tablo ile karşı karşıyayız. Eğer halktan yana bir bütçe tartışacaksak asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçi aileleri dikkate alınmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları, enflasyon ve milli gelirdeki artış dikkate alınmalıdır. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır."

Erkan Baş, 2020 bütçesinde işsizlere herhangi bir çare olmadığını savunarak, "İşsizliğin kalıcılaşması hedeflenmektedir. Bu memlekette halktan yana bir bütçe tartışılacaksa yapılması gereken ilk şeyin, işsizliğin yasaklanması olduğunu söylemek istiyoruz." dedi.

Baş, İşsizlik Fonu'nun emekçiler için kullanılması gerektiğini de söyledi.

Kaynak: AA