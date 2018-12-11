Tip Genel Başkanı Erkan Baş Açıklaması

11 Aralık 2018 Salı 15:36



11 Aralık 2018 Salı 15:36

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Parlamentoda bütün seslerin olabildiğince özgür biçimde kendisini ifade etmesinin olanaklarının yaratılmasını bekliyoruz." dedi.Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, parlamentoda 9 siyasi partinin temsil edildiğini, TBMM İçtüzüğü'nün bu yeni gerçekliği gözardı etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.Grubu olmayan siyasi partilerin söz hakkının neredeyse olmadığını ifade eden Baş, "Bizim öncelikli talebimiz, İçtüzük'ün yeni duruma uygun olarak revize edilmesi. Parlamentoda bütün seslerin olabildiğince özgür biçimde kendisini ifade etmesinin olanaklarının yaratılmasını bekliyoruz." diye konuştu.İşleyişte şahıslar adına söz alan milletvekillerinin de çoğunlukla grubu olan partilerin üyelerinden seçildiğini anlatan Baş, "Çoğulculuğu yansıtmak adına, şahıslar adına yapılacak konuşmaların öncelikli olarak bağımsız ve grubu olmayan milletvekillerine verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.Erkan Baş, bütçe görüşmelerinde bu taleplerinin arttığını, Genel Kurulda söz almak için mücadele verdiklerini söyledi. TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün, eşitlikçi yaklaşım geliştirerek kendilerine söz hakkı verdiğini dile getiren Baş, bu yaklaşımın tüm başkanvekillerine örnek olması gerektiğini belirtti.Baş, "Biz inatla ve ısrarla bu parlamentoda, Türkiye'deki işçilerin ve emekçilerin taleplerini, beklentilerini, şikayetlerini, yoksul halklarımızın sesini duyurmak konusunda ısrarcı olacağız. Bu bütçe milyonerleri koruyan, zenginleri, para babalarını koruyan bir bütçe. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey ise işçileri, işsizleri, emeklileri koruyan bir bütçe yapılmasıdır." dedi.