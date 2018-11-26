Tıp Öğrencileri Başkan Ataç'ı Kongreye Davet Ettiler

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Avrupa
Tıp Öğrencileri Topluluğu Kulübü üyeleri ile makamında bir araya geldi.
Ziyarette kulüp mensubu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğrencileri, Başkan Ataç'a yürüttükleri faaliyetlerinden bahsederken, Nisan ayı sonunda gerçekleştirecekleri kongre hakkında da bilgiler verdi. Organ bağışı kampanyası da düzenleyecekleri bilgisini veren öğrenciler, Türkiye
'nin birçok üniversitesinden tıp fakültelerinin öğrenci ve akademisyenlerinin katılacağı kongreye, Başkan Ataç'ı da davet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç, tıp öğrencilerini gerçekleştirdikleri çalışmalardan ötürü tebrik ederek başarılar diledi. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR
Avrupa,Ahmet Ataç,Tepebaşı
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:32