Tıp öğrencisinin suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kedi kurtarılamadı

Düzce'de itfaiye ekiplerince kurtarılan kafası pencereye sıkışan kedi, tıp öğrencisinin suni teneffüsü ve kalp masajına rağmen telef oldu.

16.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:28
Düzce'de itfaiye ekiplerince kurtarılan kafası pencereye sıkışan kedi, tıp öğrencisinin suni teneffüsü ve kalp masajına rağmen telef oldu.
Konuralp Mahallesi Üniversite Konutlarının olduğu bölgede kedi sesi duyan vatandaşlar, bir binanın dördüncü katında kafası pencereye sıkışmış bir kedi olduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri araç merdiveniyle evin balkonuna ulaştı.
Polis nezaretinde balkon kapısından eve giren itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden kurtararak aşağı indirdi.
Kedinin kurtulmasını bekleyen Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Selim Avşar, yere yatırdığı hayvana kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.
Yaklaşık 15 dakika kediyi hayata döndürmeye çalışan Avşar ve arkadaşları, kedinin kurtulamadığını görünce göz yaşı döktü.
Avşar, yaptığı açıklamada, kedi sesi duyunca hemen itfaiyeyi aradıklarını söyledi.
Tıp fakültesi öğrencisi olduğunu dile getiren Avşar, "Maalesef kedi aşağıya indiğinde kalbi atmıyordu. Belki hayata döndürebilirim diye düşündüm ama olmadı." diye konuştu. Tıp öğrencisinin suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kedi kurtarılamadı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Düzce, Güncel, Haber

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