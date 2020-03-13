Tıp profesörünün 'maket' hobisi
Yaklaşık 40 yıldır hobi olarak 'maketçilik' ile uğraşan Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, bugüne kadar yüzlerce uçak maketi yaptığını söyledi.
13.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:29
Yaklaşık 40 yıldır hobi olarak 'maketçilik' ile uğraşan Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, bugüne kadar yüzlerce uçak maketi yaptığını söyledi.
Çocukluğundan itibaren maket yapmaya meraklı olduğunu aktaran Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, yaklaşık 40 yıldır maket yapma işiyle hobi olarak uğraştığını ifade etti. Bugüne kadar yüzlerce maket yaptığını belirten Bektaş Murat Yalçın, tarihten sahneleri canlandırdığı maketlerinin her birinin farklı bir hikayesi olduğunu ve vatandaşa daha fazla ulaşabilecek bir yerde sergilenmesinden onur duyacağını belirtti.
Yaptığı hobi ile ilgili bilgi veren Bektaş Murat Yalçın, "İlk başta karton uçaklar yaparken bir süre sonra plastik maketlerle uğraşmaya başladım. Değişik zamanlarda farklı konulara ilgi duyuyorum ama tarihi çok sevdiğim için tarihin içinde yer alan bu araçları, cihazları ve mekanları gerçek hayata uyarlamayı çok sevdiğimden böyle bir hobi geliştirdim ve devem ediyorum. Bunları yaparken bir maketçi olarak bulabildiğimiz her türlü malzemeyi kullanıyoruz. Doğadan bazen malzeme alıyorum. Bazen bazı sanat mağazalarında satılan malzemeleri kullanıyorum. Hazır satılan bazı özel kitler var onları birleştiriyoruz. Ama bunların montajı, tasniflenmesi, boyanması, eskitilmesi ve gerçek hayata benzetilmesi ayrı bir sanat. Başlı başına bir sanat. İşin o kısmı tamamıyla bize ait" dedi.
Uğraştığı makete göre gösterdiği çabanın değiştiğini belirten Yalçın, "Maketçilik çok farklı bir hobi. Dikkati, sabrı ve bir şeye odaklanmayı inanılmaz yoğunlaştıran bir hobi. Çok fazla araştırma yapmak gerekiyor. Çalıştığınız aracın, kişinin veya o sahnenin tarihini ve geçmişini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Uğraştığınız maketin boyutuyla doğru orantılı olarak bunun süresi de değişiyor. 1 hafta uğraştığınız bir maket de var. Yıllar üren bir proje de olabiliyor. Şimdiye kadar yüzlerce maket yaptım. Bir o kadar da yapılmayı bekleyen maketim var. Umut ediyorum bunları da şehir müzesine veya daha fazla vatandaşımıza ulaşabilecek bir yere bağışlamaktan da mutluluk duyarım" diye konuştu. - SAMSUN
Çocukluğundan itibaren maket yapmaya meraklı olduğunu aktaran Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, yaklaşık 40 yıldır maket yapma işiyle hobi olarak uğraştığını ifade etti. Bugüne kadar yüzlerce maket yaptığını belirten Bektaş Murat Yalçın, tarihten sahneleri canlandırdığı maketlerinin her birinin farklı bir hikayesi olduğunu ve vatandaşa daha fazla ulaşabilecek bir yerde sergilenmesinden onur duyacağını belirtti.
Yaptığı hobi ile ilgili bilgi veren Bektaş Murat Yalçın, "İlk başta karton uçaklar yaparken bir süre sonra plastik maketlerle uğraşmaya başladım. Değişik zamanlarda farklı konulara ilgi duyuyorum ama tarihi çok sevdiğim için tarihin içinde yer alan bu araçları, cihazları ve mekanları gerçek hayata uyarlamayı çok sevdiğimden böyle bir hobi geliştirdim ve devem ediyorum. Bunları yaparken bir maketçi olarak bulabildiğimiz her türlü malzemeyi kullanıyoruz. Doğadan bazen malzeme alıyorum. Bazen bazı sanat mağazalarında satılan malzemeleri kullanıyorum. Hazır satılan bazı özel kitler var onları birleştiriyoruz. Ama bunların montajı, tasniflenmesi, boyanması, eskitilmesi ve gerçek hayata benzetilmesi ayrı bir sanat. Başlı başına bir sanat. İşin o kısmı tamamıyla bize ait" dedi.
Uğraştığı makete göre gösterdiği çabanın değiştiğini belirten Yalçın, "Maketçilik çok farklı bir hobi. Dikkati, sabrı ve bir şeye odaklanmayı inanılmaz yoğunlaştıran bir hobi. Çok fazla araştırma yapmak gerekiyor. Çalıştığınız aracın, kişinin veya o sahnenin tarihini ve geçmişini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Uğraştığınız maketin boyutuyla doğru orantılı olarak bunun süresi de değişiyor. 1 hafta uğraştığınız bir maket de var. Yıllar üren bir proje de olabiliyor. Şimdiye kadar yüzlerce maket yaptım. Bir o kadar da yapılmayı bekleyen maketim var. Umut ediyorum bunları da şehir müzesine veya daha fazla vatandaşımıza ulaşabilecek bir yere bağışlamaktan da mutluluk duyarım" diye konuştu. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Murat Yalçın, Yaşam
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