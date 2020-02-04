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Tipi nedeni ile okullar tatil edildi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yoğun fırtına ve tipi nedeni ile okullar tatil edildi.

04.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:05Tipi nedeni ile okullar tatil edildi
'nın ilçesinde yoğun fırtına ve tipi nedeni ile okullar tatil edildi.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: "Yoğun fırtına ve tipi nedeni ile yolların kapanmasından dolayı ilçemizde köy okullarımız ile taşımalı gelen tüm öğrencilerimiz için eğitime bugün (04.02.2020) ara verildi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ağrı merkeze bağlı 76 köy yolununda tipiden dolayı kapandığı ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin kapanan yolları açmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. - AĞRI

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hamur, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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