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Tipi nedeniyle kapanan Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı

Giresun'da tipi nedeniyle kapanan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı.

07.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:46Tipi nedeniyle kapanan Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı
'da tipi nedeniyle kapanan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı.
Giresun'un iç kesimlerindeki , ve ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı Eğribel Geçidi'nde tipinin etkisini azaltmasıyla Karayolları ekipleri çalışmalara başladı.
Çalışma sonucu ulaşıma açılan geçitte kar yağışı ise devam ediyor.
Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.
Eğribel Geçidi tipi nedeniyle dün ulaşıma kapanmıştı.

Şebinkarahisar, Giresun, Çamoluk, Alucra, Güncel

Kaynak: AA

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