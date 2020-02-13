Tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ile sağlık görevlileri kurtarıldı

Ağrı
'da tipi nedeniyle kara saplanan ambulanstaki hasta ile sağlık görevlileri, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Doğubayazıt ilçesine 55 kilometre uzaktaki Sarıbıyık köyünde rahatsızlanan hastayı ambulansla evinden alan 112 Acil Servis görevlileri, dönüş yolunda tipiye yakalandı.
Hastanın bulunduğu köyden 10 kilometre uzakta, Karaşeyh ve Yolüstü köyleri arasındaki rampada ambulans kara saplandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesine bağladıkları zincirle ambulansı saplandığı yerden çıkardı.
Ambulansın yoluna devam etmesinin ardından, kapanan köy yolunu tamamen açmak isteyen ekipler, tipi nedeniyle karla mücadele çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.
Ekiplerin, tipinin dinmesinin ardından köy yolunda çalışmalara yeniden başlayacağı öğrenildi.