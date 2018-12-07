07 Aralık 2018, 11:20
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Tipi Nedeniyle Sertavul Geçidi'nde Zincirsiz Araç Geçişine İzin Verilmiyor

Tipi Nedeniyle Sertavul Geçidi

AKDENİZ'i İç Anadolu'ya bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde tipi ve buzlanma nedeniyle araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

AKDENİZ'i İç Anadolu'ya bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde tipi ve buzlanma nedeniyle araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

Mersin'in Mut ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yayladaki mahallesi Dağpazarı'nda kar kalınlığı yaklaşık 5 santimi buldu. Yüksek kesimlerde yoğun kar görülürken, yağış Sertavul Geçidi'nde aralıklarla tipiye dönüştü, buzlanma görüldü. Bölgede denetim ve önlemlerini artıran trafik ekipleri, Sertavul Geçidi'nden araçların zincirsiz geçişine izni vermedi.

- Mersin Mut,Mersin,Sertavul Geçidi
07 Aralık 2018 Cuma 11:20