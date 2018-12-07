Tipi Nedeniyle Sertavul Geçidi'nde Zincirsiz Araç Geçişine İzin Verilmiyor

AKDENİZ'i İç Anadolu'ya bağlayan Mersin
'in Mut
ilçesindeki Sertavul Geçidi
'nde tipi ve buzlanma nedeniyle araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.
Mersin'in Mut ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yayladaki mahallesi Dağpazarı'nda kar kalınlığı yaklaşık 5 santimi buldu. Yüksek kesimlerde yoğun kar görülürken, yağış Sertavul Geçidi'nde aralıklarla tipiye dönüştü, buzlanma görüldü. Bölgede denetim ve önlemlerini artıran trafik ekipleri, Sertavul Geçidi'nden araçların zincirsiz geçişine izni vermedi. - Mersin
07 Aralık 2018 Cuma 11:31