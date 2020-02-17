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Tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - VAN

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

17.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:18
'ın ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kadirasker Mahallesi'nde, 11 öğrenciyi taşıyan servis minibüsü, olumsuz hava koşullarından dolayı yolda kaldı.
Servisteki öğrencileri yakınlardaki evlerde misafir eden vatandaşlar, jandarma ve karla mücadele ekiplerine verdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 4 saat süren çalışma sonucu yolu trafiğe açarak öğrencilerin okula gitmelerini sağladı.
Okul yolunu ve çevresini de temizleyen ekipler, dönüş yolunda da araçları kara saplanan Vangölü EDAŞ ekibini kurtardı.
Tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - VAN

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA


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