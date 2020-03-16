Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas-Erzincan karayolunda mahsur kaldı
Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas-Erzincan karayolunda mahsur kaldı Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas- Erzincan karayolunda ulaşımında aksamalara neden oldu Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunda ulaşımında aksamaya...
16.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:51
Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas- Erzincan karayolunda mahsur kaldıSivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas- Erzincan karayolunda ulaşımında aksamalara neden oldu
SİVAS - Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunda ulaşımında aksamaya neden oldu. Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunun Sivas istikametini araç ulaşımına kapattı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 1453 rakımlı Seyfebeli geçidinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, birbirlerinin araçlarını iterek araçlarını kurtaramaya çalıştı. Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı bazı sürücüleri ise şaşırttı.
SİVAS - Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunda ulaşımında aksamaya neden oldu. Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunun Sivas istikametini araç ulaşımına kapattı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 1453 rakımlı Seyfebeli geçidinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, birbirlerinin araçlarını iterek araçlarını kurtaramaya çalıştı. Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı bazı sürücüleri ise şaşırttı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas-Erzincan karayolunda mahsur kaldı
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