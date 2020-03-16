Menü
Haberler ›› genel ››Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas-Erzincan karayolunda mahsur kaldı - Haberler

Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas-Erzincan karayolunda mahsur kaldı

Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas-Erzincan karayolunda mahsur kaldı Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas- Erzincan karayolunda ulaşımında aksamalara neden oldu Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunda ulaşımında aksamaya...

16.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:51
Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas- Erzincan karayolunda mahsur kaldı
Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas- Erzincan karayolunda ulaşımında aksamalara neden oldu
SİVAS - Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunda ulaşımında aksamaya neden oldu.
Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunun Sivas istikametini araç ulaşımına kapattı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 1453 rakımlı Seyfebeli geçidinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, birbirlerinin araçlarını iterek araçlarını kurtaramaya çalıştı. Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı bazı sürücüleri ise şaşırttı. Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas-Erzincan karayolunda mahsur kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzincan, Sivas, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Haberler
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Haberler
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Haberler
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Haberler
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak