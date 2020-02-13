Haberler » 3. Sayfa » Tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Haberler

Tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Tokat'ta, kar yağışı ve tipide mahsur kalan 6 kişi jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

13.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:16Tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
'ta, kar yağışı ve tipide mahsur kalan 6 kişi jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Bereketli Karakol Komutanlığı ekipleri Reşadiye- kara yolunda aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 aracın kaldığı bilgisini alarak harekete geçti. Jandarma ve Karayolları ekipleri karda mahsur kalan 6 kişiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Araç içinde bekleyen vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılarak karakol komutanlığına getirildi. Burada vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. - TOKAT

Jandarma, Aybastı, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 20:20:58