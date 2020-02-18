Haberler » Güncel » Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Haber

Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Sarıbuğday köyü öğrencilerinin tipi nedeniyle yolda mahsur kalan okul servisi, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

18.02.2020 08:45 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:46Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
'nın ilçesine bağlı Sarıbuğday köyü öğrencilerinin tipi nedeniyle yolda mahsur kalan okul servisi, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hamur'a bağlı Sarıbuğday köyünde taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri, ilçe merkezindeki okullarına taşıyan öğrenci servisi hava muhalefeti nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yapılan ihbarla İlçe Özel İdare Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edilerek yol açma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından mahsur kalan taşımalı öğrenciler kurtarıldı. - AĞRI

Hamur, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
08:47  Emir Bahadır kimdir? Emir Bahadır Hayatı ve biyografisi!
08:39  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Şubat MPİ On Numara sonuçları
08:06  18 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
18.02.2020 10:21:52