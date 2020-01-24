Haberler » Güncel » Tipide mahsur kalan ticari taksi ve sürücüsü kurtarıldı - Haber

Tipide mahsur kalan ticari taksi ve sürücüsü kurtarıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan ticari taksi ve sürücüsü ekipler tarafından kurtarıldı.

24.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:02Tipide mahsur kalan ticari taksi ve sürücüsü kurtarıldı
'ın ilçesinde yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan ticari taksi ve sürücüsü ekipler tarafından kurtarıldı.

Gürün ilçesinde etkili olan yoğun tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Göbekören köyüne müşteri bırakan ticari taksi ve sürücüsü dönüş yolunda yoğun tipiye yakalandı. Tipi nedeniyle önünü görmekte zorluk çeken taksi sürücüsü Ali Cırık, bir süre sonra yol kenarında aracıyla kara saplandı. Sürücü durumu İlçe Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan ticari taksi ve sürücüsünü kurtardı. - SİVAS

Sivas, Gürün, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:08  İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Tel Abyad ve Resulayn'da açılışlar yaptı
19:07  Bakan Kurum: "Hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"
19:05  Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
19:04  Ankara'daki tren kazası davasında müştekiler dinlendi
19:04  Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç, otomobilin üzerine devrildi
24.01.2020 19:09:06