02 Mart 2019, 23:24
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Tipiden Mahsur Kalan 7 Kişi Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu

Tipiden Mahsur Kalan 7 Kişi Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde hafif ticari aracın kara saplanmasıyla bölgede mahsur kalan 7 kişi kendi imkanlarıyla küreklerle yolu açarak kurtuldu.

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde hafif ticari aracın kara saplanmasıyla bölgede mahsur kalan 7 kişi kendi imkanlarıyla küreklerle yolu açarak kurtuldu.

Olay, Kiğı ilçesine bağlı Sancak beldesi Karababa Tepesi mevkiinde meydana geldi. Atilla Akbaş yönetimindeki hafif ticari araç  Bingöl merkeze gelirken kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Bölgede mahsur kalan 7 kişi, kendi imkanlarıyla kürekle yolu 2 saatlik süren çalışmayla açarak aracın saplandığı yerden çıkartarak kurtuldu. - Bingöl Bingöl, Güncel
Kaynak: DHA