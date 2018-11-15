Tıpta İlerlemiş Ülkeler Bize Başvuruyor

Türk Oftalmoloji Derneği yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan " Türkiye'deki göz hastalıkları merkezlerimize, göz uzmanlarımıza, Ortadoğu'dan, Doğu'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan ve bir çok ülkeden hizmet almaya gelen hastalar çok yüksek düzeydedir" dedi.

Göz hekimlerinin platformu olan Türk Oftalmoloji Derneği'nin dört bin beş yüz'ün üzerinde üyesinin bulunduğunu belirten dernek başkanı Arslan, dünya göz hekimliğinde Türk Oftalmologlarının büyük saygı gördüklerini belirtti. Prof. Dr. Osman Şevki Arslan Türkiye'deki göz hastalıkları ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'deki göz hastalıkları merkezlerimize, göz uzmanlarımıza, Ortadoğu'dan, Doğu'dan, Afrika ülkelerinden, Avrupa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan ve bir çok ülkeden hizmet almaya gelen hastalar çok yüksek düzeydedir. Gerçekten Oftalmoloji Türkiye'de bilinir bir hizmet açısından hem kendi yakın coğrafyamızda hem de uzak coğrafyalarda çok öne çıkar bir hale gelmiştir ve hem devlet sektöründe hem de özel sektördeki Türk Oftalmologları birçok coğrafyadan bir çok yabancı hastaya hizmet vermektedir. Türk göz hekimleri dünyada yaptıkları bilimsel çalışmalarla çok saygı görmektedirler.

Sürekli eğitimlerle dünyada saygı görüyoruz

Dernek olarak yılda 120 civarında bilimsel çalışma ve neredeyse her hafta düzenlediğimiz çalıştay ve eğitimlerle bu sorunlarının üstesinden gelmeye gayret ediyoruz. Bu konularda aldığımız mesafe ve dünya ile entegrasyonda attığımız ileri düzeyde adımlar Türk göz hekimlerini dünyada konuşulur hale getirmiştir.

Sağlık turizmine büyük katkı

Sürekli eğitimleri verebilmek için çok zaman ve bütçe kullanıyoruz fakat hekimlerimize bu eğitimleri neredeyse ücretsiz verebiliyoruz. Dünyada ne eğitim veriliyorsa biz de bu eğitimleri verebiliyoruz. Hatta göz hastalıkları tanı ve tedavileri konusunda sağlık turizmine büyük katkı sağladığımız da bir gerçektir. Dünyanın birçok ülkesinden hastalar tanı ve tedavi için Türk hekimlerini ve sağlık merkezlerini tercih ediyorlar.

Türkiye'de en çok görülen göz hastalıkları

Kırma kusurları, göz tembelliği, glokom, katarakt ve ROP dediğimiz erken doğmuş bebeklerin retinasının tam gelişmemesi devamında yüksek oksijenle karşılaşınca büzüşme sorunları; ülkemizde sıklıkla görülen göz hastalıklarıdır. Diyabet kaynaklı teşhisler de en fazla çözüm gerektiren konulardan biridir. Halkımızın; Türk Oftalmoloji Derneğinin hizmetlerinde olduğunu hatta toplumumuzun, sivil toplum kuruluşlarının, diğer toplum derneklerinin, velhasıl Türkiye'deki herkesin ve her kurumun, derneğimizden her türlü bilgiyi almasını çok arzu ediyoruz. "