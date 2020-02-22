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Tıpta uzmanlık sınavı yarın yapılacak

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 56, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 30 aday katılacak.

22.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:08Tıpta uzmanlık sınavı yarın yapılacak
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 56, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 30 aday katılacak.
ÖSYM tarafından yarın gerçekleştirilecek TUS'un, sabah yapılacak Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, öğleden sonraki Klinik Tıp Bilimleri Testi de saat 14.45'te başlayacak. Adaylara, her iki oturumda da 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek.
Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 56, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 30 aday katılacak.
TUS ile aynı gün ve aynı saatlerde yapılacak tıp doktorluğu alanındaki Seviye Tespit Sınavı'nın birinci aşamasına 60, ikinci aşamasına ise 2 bin 130 aday iştirak edecek.

Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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