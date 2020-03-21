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Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde yapılan ve Resmi Gateze'de yayımlanan değişikliğe göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il...

21.03.2020 02:13 | Son Güncelleme: 21.03.2020 02:13
Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde yapılan ve Resmi Gateze'de yayımlanan değişikliğe göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde değişik yaparak Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleyi ekledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, söz konusu yönetmelikte yer alan, 'Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez' fıkrası değiştirildi. Bunun yerine yönetmeliğe, "Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır" İfadeleri eklendi. Öte yandan yapılan değişiklikte yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerinin, Sağlık Bakanı tarafından yürütüleceği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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