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Tır, 3 otomobile çarptı: 6 yaralı

Kayseri'de kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

08.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:25Tır, 3 otomobile çarptı: 6 yaralı
'de kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri- yolu Garipçe mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E. yönetimindeki 35 HD 4784 plakalı tır, kaygan zeminden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bekleyen 45 YS 411, 33 BAD 38 ve 38 YH 611 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, 3 otomobilde bulunan Özkan B., Hüseyin E., Müfit B., Selahattin B., Yakup G. ve Sultan G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Nevşehir, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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