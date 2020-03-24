Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Yalova'da önünde seyreden Tır'a arkadan çarpan araç sürücüsü sıkıştığı araçta feci şekilde can verdi.

24.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:24
TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Yalova 'da önünde seyreden Tır'a arkadan çarpan araç sürücüsü sıkıştığı araçta feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli istikametinden Yalova istikametine gitmekte olan Taner Yılmaz (34) idaresindeki 77 AAC 097 plakalı otomobil Altınova ilçesi Kaytazderebeldesi sanayi mevkiine geldiğinde önünde seyreden Tır'ın ışıklarda durması sonrasında araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tır'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Taner Yılmaz araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri talihsiz sürücünün cesedini sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından çıkartabilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : Taner Yılmaz, Altınova, Yalova, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Korona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü - Haberler Gazze Şeridi'nde koronavirüs korkusu: İlk iki vakanın ardından büyük bir salgın gelebilir - Haberler Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik - Haberler Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu - Haberler Jandarma 65 yaş üstü vatandaşlara yardım götürdü - Haberler Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı - Haberler İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir - Haberler Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Loading