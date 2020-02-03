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Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken TIR'a arkadan çarparak aracın içinde sıkışan iş adamı ağır yaralandı.

03.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:08

İş adamı Halit Anayurt, Samsun'da meydana gelen kazada kontrolünü kaybedip TIR'ın dorsesinin altına girdi. Anayurt, kazanın ardından aracın içinde sıkıştı.

Kaza, ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Halit Anayurt (56) idaresindeki 55 LM 888 plakalı cip, Hizmet Özata'nïn kullandığı 68 HR 636 çekici ve 68 BL 136 dorse plakalı TIR'a arkadan çarparak dorsenin altına girdi.

KAZADA AĞIR YARALANDI

Kazada aracının içinde sıkışan Halit Anayurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kara Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı

Atatürk Bulvarı, Atakum, Güncel

Kaynak: DHA


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