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TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı

SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı Halit Anayurt (56) ağır yaralandı.

03.02.2020 23:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:31TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı

SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı Halit Anayurt (56) ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atakum yönünden merkeze gelen iş insanı Halit Anayurt yönetimindeki 55 LM 888 plakalı cip, önündeki H.Ö.'nün (61) kullandığı 68 HR 636 plakalı TIR'a çarptı. Cipin ön tarafı TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada yaralanan sürücü Anayurt, ihbar üzerine kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kırım aracıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Anayurt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Atatürk Bulvarı, Atakum, Güncel

Kaynak: DHA

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