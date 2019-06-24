24.06.2019 10:45
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TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı

TIR

PENDİK'te TIR'a arkadan çarpan öğrenci servis minibüsünün sürücüsü aracı içinde sıkıştı.

PENDİK'te  TIR'a arkadan çarpan öğrenci servis minibüsünün sürücüsü aracı içinde sıkıştı. Ağır yaralanan, İtfaiye ekiplerinin kurtardığı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza Pendik-Kurnaköy yolunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Soyadı öğrenilemeyen Mevlüt isimli sürücünün yönetimindeki 34 LME 799 öğrenci servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle 01 YM 095 TIR'a arkadan çarptı. Kazada içinde öğrenci olmayan aracın sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün motoru bulunduğu yerden yola fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kurtardı. Olay yerinde bekletilen ambulansa konulan ağır yaralı sürücü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



- İstanbul
Kaynak: DHA
İtfaiye , Pendik , Güncel

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