30.06.2019 13:44
Haberler » Güncel » Haber

TIR'a çarpan motosikletli öldü, arkadaşı yaralı

TIR

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Murat Yılmaz (25) yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Oktay Çetinoğlu ise yaralandı.

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Murat Yılmaz (25) yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Oktay Çetinoğlu ise yaralandı.
Kaza, dün akşam, Gaziantep- Yavuzeli yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Murat Yılmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşakta, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen TIR'a çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Murat Yılmaz, yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Oktay Çetinoğlu ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Oktay Çetinoğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. Murat Yılmaz'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından götürüldüğü Adli Tıp Kurumu 'ndaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Gaziantep
Kaynak: DHA
Yavuzeli , Gaziantep , Murat Yılmaz , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:36 "Dijital dünyanın dilini çocuklarınızdan önce siz öğrenin"
14:36 Adıyaman'da silahlı kavga: 3 yaralı
14:35 Bursa'da sıcaktan bunalanlar parklara akın etti
14:35 Gençlerden Kur'an-ı Kerim seferberliği
14:35 Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
14:34 Amasra'da hortum
14:33 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na doğru