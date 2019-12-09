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TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpıp, altına giren otomobilde sıkışan sürücü Ertan Eren (40), hayatını kaybetti.

09.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:52TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpıp, altına giren otomobilde sıkışan sürücü Ertan Eren (40), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Ertan Eren yönetimindeki 55 ACT 575 plakalı otomobil, Lütfü Meme'nin kullandığı 28 K 6331 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı, TIR'ın altına girdi. Kazada, sürücü Eren otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ertan Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye, Eren'in cesedini otomobilden çıkardı. Ertan Eren'in cansız bedeni olay yerine yapılan incelemenin ardından morga konuldu.



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Kaynak: DHA

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