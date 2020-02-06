TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

BURSA'da 5 arkadaşın bulunduğu otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçarken, sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Polis , kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza, gece yarısı Bursa-İzmir yolu Özlüce kavşağında meydana geldi. Balıkesir'den Bursa'ya gelen Turan Çavuş idaresindeki 08 K 1339 plakalı TIR'a, 10 H 6456 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralı arkadaşları Şeyzade N, Eray U., Ramazan Ç. ve Nevzat K.'yı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ağır yaralı olan Nevzak K, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, diğer yaralılar ayakta yapılan tedavilerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobildeki içki şişelerinin yola savrulduğu görüldü. Polis, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

TIR sürücüsü Turan Çavuş ise, çarpmanın etkisiyle TIR'ın istetme lastiğinin koptuğunu ve yaralıların yardımına koşarak durumu polis ekiplerine bildirdiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otomobilin görüntüsü

Alkol şişelerinin görüntüsü

İstetme görüntüsü

Ambulans yaralıya müdahale görüntüsü

-Tır şöförü röportaj

-Çekici görüntüleri

Genel detaylar

Haber-Kamera: Duhan DUMAN - Gürkan DURAL/ BURSA,