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Tır'a çarpan otomobildeki 2 çinli yaralandı

AKSARAY'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı.

07.09.2019 15:13 Tır'a çarpan otomobildeki 2 çinli yaralandı
AKSARAY'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı. Otomobilde bulunan 2 Çinli turist yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir Karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Lıjıng Zhou (33), yönetimindeki 34 CDP 867 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, Mehmet Sarı (45) yönetimindeki 50 FN 763 plakalı TIR'ın yakıt deposuna çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Lıjıng Zhou ile yanındaki arkadaşı Weı Xıong (25)  yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'ın deposunda bulunan 300 litre yakıt ise yola döküldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı



Aksaray, turist, Güncel

Kaynak: DHA

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