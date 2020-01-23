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TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

BURSA'nın Kestel ilçesinde, önünde giden TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Eryılmaz (25), hayatını kaybetti.

23.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:36TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

BURSA'nın ilçesinde, önünde giden TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Eryılmaz (25), hayatını kaybetti.

Kaza, Kestel'in Turanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Eskişehir'den yönüne giden Mustafa Eryılmaz idaresindeki 26 AAH 267 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Hüseyin Akkaya (40) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eryılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Kestel, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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