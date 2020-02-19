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TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Okkaşoğlu (35), yaşamını yitirdi.

19.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:56TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Okkaşoğlu (35), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Gelibolu- yolu Ersin Bey rampasında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden Bünyamin Güzel yönetimindeki 06 SGG 2833 plakalı TIR'a, Hüseyin Okkaşoğlu'nun kullandığı 17 RU 498 plakalı otomobil arkadan çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hüseyin Okkaşoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Gelibolu, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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