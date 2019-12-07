Haberler » 3. Sayfa » Tır alev alev yandı - Haberler

Tır alev alev yandı

Muğla'da gıda yüklü tır elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası tamamen yandı.

07.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:03Tır alev alev yandı
'da gıda yüklü tır elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası tamamen yandı. Yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Aydın Kuşadası ilçesinden Ahmet Özdemir yönetimindeki 35 JJ 8740 plakalı tır, Marmaris'e götürmek için yüklediği gıda maddesi ile Ula Sakartepe rampasından inişi yaptığı sırada araçtan dumanlar yükselmeye başladı.

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis ambulansı ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araca Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de müdahale etti. Tır yangınına Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve Ula ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca yaptıkları müdahale ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yanan araca Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de müdahale etti.

Tır yangını sonrası Marmaris ve Köyceğiz istikametine trafik akıyı bir süre durduruldu. Aracın tamamen söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten açıldı. - MUĞLA

Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:58 Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü - Haberler
20:52 Otomobilin çarptığı köprüden düşen demir ayağına isabet etti - Haberler
20:51 Kuşadası'ndan Marmaris'e gıda taşıyan tır alev alev yandı - Haberler
20:44 ABD'de 9 aylık bebek aşırı doz uyuşturucudan öldü; 17 yaşındaki anne gözaltında - Haberler
20:38 Elazığ'da traktör devrildi: 1 ölü - Haberler
20:32 MHP'li iş insanı Ömer Faruk Başaran, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor - Haberler
19:07 İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti - Haberler
19:07 Penaltı kararı ve gol! G.Saray öne geçti - Haberler
18:23 Son dakika: Art arda depremler! Akdeniz beşik gibi sallanıyor - Haberler
7.12.2019 21:02:02