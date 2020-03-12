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Tır alev alev yandı

Bursa'da hareket halindeki tır alev aldı.

12.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:29
Tır alev alev yandı
Bursa 'da hareket halindeki tır alev aldı. Kupa kısmı yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik 'ten yüklediği konteynırı Bursa'daki bir fabrikaya götürdüğü öğrenilen 16 ZS 075 plakalı tır, belirlenemeyen bir sebepten dolayı Dürdane rampasında alev aldı. Gemlik itfaiyesinin anında müdahale ettiği tır söndürüldü. Tırın kupa kısmı kullanılamaz hale gelirken, yolun Bursa ve İstanbul yönü çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yol açılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

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