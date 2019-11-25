Haberler » Güncel » TIR bariyerlere çarptı; sürücü yaralı - Haber

TIR bariyerlere çarptı; sürücü yaralı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Gülseven yaralandı.

25.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:23TIR bariyerlere çarptı; sürücü yaralı
TEKİRDAĞ'ın ilçesinde, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Gülseven yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, E5 yolunda meydana geldi. Marmaraereğlisi'nden İstanbul yönüne giden Hüseyin Gülseven yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen sürücü Hüseyin Gülseven, sağlık görevlilerince araçtan çıkarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü. TIR'ın yakıt deposunun kazada delinmesi sonucu yola dökülen yakıtın kazaya neden olmaması için polis, yolun tek şeridini trafiğe kapadı. Karayolları ekipleri, yakıtın aktığı yolda kumlama çalışması yapıp, yeniden ulaşıma açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Tekirdağ

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:26 Salda Gölü'ndeki tabiat parkı alanı genişledi
11:26 Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
11:26 Tabuları yıkan "kardelenler" yeşil sahaların "yıldızı" oldu
11:26 K-pop şarkıcısının ölü bulunması müzik endüstrisiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi
11:22 MESKİ yetkililere, FRIT II projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:30 "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasının sahibi Rahmi Turan, topu Kılıçdaroğlu'na attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:38 "Birader öğretmen misin?" diyerek öğretmeni azarlayan Vali açıklama yaptı: Kızdığım kişi öğretmen değil, muhabir
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
15:41 Hanife Gürdal, mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
25.11.2019 11:28:43