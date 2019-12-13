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TIR, belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan TIR'ın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

13.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:40TIR, belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan TIR'ın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında ilçesine bağlı Mahallesi'ndeki Osman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. Mehmet Şahin idaresindeki 38 D 6544 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta yolcu indiren Nuri Erbay yönetimindeki 38 FZ 501 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile belediye otobüsünde bulunan 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Melikgazi, Anbar, Güncel

Kaynak: DHA

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