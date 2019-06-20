20.06.2019 17:01
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TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu

TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu

Kaynak: DHA
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