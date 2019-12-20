Haberler » Güncel » TIR'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haber

TIR'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

SİVAS'ta polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da yapılan aramada gümrük kaçağı 100 şişe alkollü içki ele geçirildi.

20.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:50 TIR'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

SİVAS'ta polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da yapılan aramada gümrük kaçağı 100 şişe alkollü içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Üniversitesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında, Kayseri'den yönüne giden TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. TIR'da yapılan aramada üzerinde herhangi bir bandrol bulunmayan, gümrük kaçağı 100 şişe alkollü içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el koyan ekipler, TIR sürücüsü hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' suçundan işlem yaptı.



Sivas, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06   Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:06   Osmaniye Valisi Coşkun, muhtarlarla buluştu - Haber
16:06   Tokat'ta Özel İdare ve KÖYDES yatırımları değerlendirildi - Haber
16:06   Manisa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor - Haber
16:05   30 tonluk su deposunu çalan hırsızlar yakalandı - Haber
15:44   Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı - Haber
14:56   Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Haber
14:38   Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Haber
13:58   "Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
20.12.2019 16:07:15