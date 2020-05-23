TIR'da 42 kilo esrar ele geçirildi

TIR'da 42 kilo esrar ele geçirildiKOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan TIR'da yapılan aramada 42 kilo esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

23.05.2020 19:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:21
TIR'da 42 kilo esrar ele geçirildi
KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan TIR'da yapılan aramada 42 kilo esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Polis, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı TIR'ı durdurarak arama yaptı.Çekicinin üstünde brandanın altına konulan paketler halinde 42 kilo esrar ele geçirildi. Polis, TIR sürücüsü E.Ç. ve beraberindeki E.G.?yi gözaltına aldı. TIR’da 42 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Haber

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