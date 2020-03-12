TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi
TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi ADANA'da polis, ihbar üzerine durdurduğu TIR'da yaptığı aramada 92 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo kokain ele geçirdi.
12.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:39
TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildiADANA'da polis, ihbar üzerine durdurduğu TIR'da yaptığı aramada 92 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo kokain ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kente giriş yapan TIR'ı Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı girişinde durdurdu. Araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Oscar' ile yapılan aramada 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi. TIR şoförü Ali Osman G. (48) gözaltına alındı. Ali Osman G., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti