Menü
Haberler ›› Güncel ››TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi - Güncel

TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi

TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi ADANA'da polis, ihbar üzerine durdurduğu TIR'da yaptığı aramada 92 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo kokain ele geçirdi.

12.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:39
TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi

TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi

ADANA'da polis, ihbar üzerine durdurduğu TIR'da yaptığı aramada 92 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo kokain ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kente giriş yapan TIR'ı Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı girişinde durdurdu. Araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Oscar' ile yapılan aramada 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi. TIR şoförü Ali Osman G. (48) gözaltına alındı. Ali Osman G., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti