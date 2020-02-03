Haberler » 3. Sayfa » TIR'da can pazarı - Haberler

TIR'da can pazarı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si TIR 3 kamyon birbirine girdi.

03.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:08TIR'da can pazarı
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si TIR 3 kamyon birbirine girdi. TIR'lardan birisinin sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarabildi.

Kaza saat 16.30 sıralarında Orhangazi-Bursa kara yolu Gedelek kavşağı yakınlarında meydana geldi. İnşaat demiri yüklü Hakan (32) idaresindeki 34 AJ 2030 plakalı TIR, dikkatsizlik neticesinde önünde seyir halinde olan Harun Bayar (45) idaresindeki 13 ED 933 plakalı bir başka TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile öndeki TIR en önde duran Mehmet Karaboğa (52) idaresindeki 06 BM 8634 plakalı akaryakıt tankerine çarptı. Demir yüklü TIR'ın sürücüsü Hakan İzmir hurdaya dönen araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevkedilen itfaiye ve sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ile birlikte Hakan İzmir'i yaklaşık yarım saatlik çalışma neticesinde çıkardı. Ambulansa konan yaralı sürücü Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle Orhangazi-Bursa kara yolunda uzun kuyrukları oluştu. Bursa istikametine trafik tek şeritten verildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Orhangazi, İzmir, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:39:32