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TIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ANKARA'da, polis tarafından durdurulan TIR'da dedektör köpek ile yapılan aramada, dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

23.07.2019 17:07 TIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
ANKARA'da, polis tarafından durdurulan TIR'da dedektör köpek ile yapılan aramada, dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalarda, Gaziantep'ten İstanbul'a kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada plakası belirlenen TIR, Ankara girişinde Gölbaşı ilçesinde durdurdu. TIR'da, dedektör köpeği 'Zümrüt' ile arama yapıldı. Aramada, dorsede bulunan büyük dondurma dolabının içine gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü Ö.D. ile yanındaki H.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


- Ankara

Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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