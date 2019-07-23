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TIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

TIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildiAnkara'da, polis tarafından durdurulan TIR'da dedektör köpek ile yapılan aramada, dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

23.07.2019 17:13 TIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

TIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da, polis tarafından durdurulan TIR'da dedektör köpek ile yapılan aramada, dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalarda, Gaziantep'ten İstanbul'a kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada plakası belirlenen TIR, Ankara girişinde Gölbaşı ilçesinde durdurdu. TIR'da, dedektör köpeği 'Zümrüt' ile arama yapıldı. Aramada, dorsede bulunan büyük dondurma dolabının içine gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü Ö.D. ile yanındaki H.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:
Ekipler tarafından TIR'ın takip edilmesi
TIR'ın durdurulması için telsiz anonsu
TIR'un durdurulması
Şüphelilerin gözaltına alınması
TIR'da yapılan aramadan görüntü
Zümrüt'ün arama yapması
Sigaralardan görüntü
Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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