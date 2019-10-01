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Tır'da sıkışan sürücü, kepçeyle kurtarıldı

TOKAT'ta, kamyona arkadan çarparak kabinde sıkışan TIR'ın sürücüsü Nejat Gurban (36), iş makinesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

01.10.2019 21:20Tır'da sıkışan sürücü, kepçeyle kurtarıldı
TOKAT'ta, kamyona arkadan çarparak kabinde sıkışan TIR'ın sürücüsü Nejat Gurban (36), iş makinesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Tokat- Sivas Karayolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Nejat Gurban yönetimindeki 65 NR 749 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan Yusuf Işık (50) yönetimindeki 60 AJ 023 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın sürücüsü Gurban kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan Nejat Gurban'ın kurtarılması için olay yerine kepçe diye bilinen iş makinesi çağırıldı. İş makinesinin TIR kabinini zincirle çekmesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan Nejat Gurban, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü Yusuf Işık ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafik akışının durduğu yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Sivas, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

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