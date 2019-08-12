Kurbanlıklardan artakalanlar, TIR'dan caddeye döküldü

Antalya'da Kurban Bayramı'nda kesilen büyük ve küçükbaş hayvanların atıklarını götüren TIR'ın dorsesinin arızalanması yüzünden yolda kötü görüntüler oluştu. Yola dökülen çok sayıda işkembe ve bir boğa leşi, trafikte zor anlara neden oldu.

Antalya plakalı TIR'a kent merkezindeki bir kurban pazarında biriken atıklar yüklendi. Şoför, atıkları öğle saatlerinde Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne götürmek üzere yola çıktı. TIR'ın damper kapağı teknik bir arızadan dolayı Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı üzeri Dünyagöz Kavşağını geçtikten sonra açıldı.

KÖTÜ KOKU YAYILDI

Kavşak sistemine işkembe atıkları ve bir boğa leşinin düştüğünü fark eden sürücü, hemen aracını sağa çekti. Yardım için belediye ekiplerini arayan Yılmaz, diğer taraftan yakındaki bir kepçeden destek istedi. Sürücüler kavşaktaki atıklara çarpmamak için büyük çaba harcadı. Kötü bir kokunun yayıldığı bölgeden vatandaşlar burunlarını kapatarak geçti. Bazı vatandaşlarda kötü kokuya rağmen kurban atıklarını görüntüledi. Kepçe atıkları ve boğa leşini yeniden dampere yükledi. Kapağın yeniden sıkıştırılmasıyla TIR yoluna devam etti.