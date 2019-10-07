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Su almak için markete girdi, durağa döndüğünde ailesinin cansız bedenini buldu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın, yol kenarındaki durağa daldı. Korkunç kazada su almak için markete giren baba, geri döndüğünde kahreden manzarayla karşılaştı. Eşini ve 2 çocuğunu kaybeden talihsiz adam, olduğu yere yığılıp feryat etti.

07.10.2019 13:17

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın, yol kenarındaki durağa dalması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaşamını yitirirken, bir babanın yaşadığı büyük dram, yürekleri dağladı. Otobüs bekledikleri durakta eşi ve 2 çocuğunu bırakıp, su almak için markete giren Faruk Solmaz, dönünce korkunç manzarayla karşılaştı. Eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Faruk Solmaz, olduğu yere yığılıp, feryat etti.

OTOBÜS DURAĞINA GELDİLER

Kaza dün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bursa'da yaşayan Faruk Solmaz, hafta sonu ailesiyle birlikte, eşinin anne babasını görmek için Pamukova'ya geldi. Aile dün öğleden sonra da Bursa'ya dönmek için otobüs durağına geldi.

TIR, KONTROLDEN ÇIKIP DURAĞA DALDI

Faruk Solmaz, eşi ve 2 çocuğunu durakta bırakıp, su almak için yakındaki markete girdi. Ancak bu sırada Bilecik yönüne giden Erhan Dilek yönetimindeki 34 HY 2667 plakalı TIR, kontrolden çıkıp durağa daldı. TIR, üst geçidin ayağına çarparak, durdu. Üst geçidin merdivenleri, TIR'ın üzerine çöktü.

EŞİNİ OĞLUNU VE KIZINI KAYBETTİ

Faruk Solmaz'ın oğlu Teyfik Solmaz (2) ile TIR'da bulunan Elif Erciyes (44), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Solmaz'ın eşi Hanım Solmaz (38) ve kızı Miray Solmaz (4) ile TIR sürücüsü Erhan Dilek ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanım Solmaz ve Miray Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

YOLUN ORTASINA ÇÖKTÜ

Su almak için girdiği marketten sesler üzerine koşarak çıkan Faruk Solmaz, ailesini kaybettiğini görünce yol ortasına çöküp kaldı. Babanın ağıtları yürekleri yaktı.

Hanım Solmaz ile 2 çocuğunun cenazelerinin Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Su almak için markete girdi, durağa döndüğünde ailesinin cansız bedenini buldu

Pamukova, Sakarya, Solmaz, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


YORUMLAR(63)
FATİH:rabbim sabırlar versin
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KUMLUCALI UĞUR:Bu adam için hayat bitti. bugün kaybettiği ailesine feryat edecek, yarın ise ben neden orda değildim. ben neden ölmedim diyecek. tedavi edilmez ise intihar edebilir.
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MUSTAFA:bu tur şöförlerı ümör boyu tırafıkte men cezası olmalı
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ÇOK ÜZÜLEN BİRİ:Bu nasıl bir acı? Bu nasıl korkunç bir olay? O babanın yerinde olsam bende ölmek isterdim oracıkta. . Çok zor çoook. Allah sabır versin. Empati kurmaya çalışmayın, kendinize gelemiyorsunuz :((((
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DOĞRUCU:sözün bittiği yer ALLAH C. C RAHMET EYLESİN yakınlarına sabrı cemil versin
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İZMİRLİ:ALLAH SABIR VERSİN. ONUN ZAMANI DOLMAMIŞ ALLAH ONU OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRMIŞ VE KADER TECELLİ ETMİŞ. ANLAYANA
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M-80:Amenna ama Bu Tır ve özellikle Kamyonların yüksek hız yapması Cinayettir Normal hıznda seyreden bir Tır ne diye Yoldan Çıksın
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HAKAN ( ANKARA ):Rabbim yardımcısı olsun … diyecek söz bulamıyorum . .
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ALİBEYKÖY 1903:Ölenlere Allah rahmet eylesin. Gerdi kalanlara da Yüce mevlam güç ve sabır versin İnşAllah.
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ALİ ORUÇOĞLU:Allahım cennette kavuştursun
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